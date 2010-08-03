La Fundación FACUA participa en el Encuentro de Fundaciones de Andalucía
Celebrado en Sevilla, el objetivo de la Jornada era analizar el papel de las fundaciones en la sociedad actual, así como el futuro de este tipo de instituciones, que en Andalucía agrupa a más de 1.200 entidades.
FACUA.org
Andalucía-03/08/2010
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
La Fundación FACUA ha participado en el Encuentro de Fundaciones de Andalucía. Al acto acudieron el presidente de la Fundación FACUA, Francisco Sánchez Legrán, y su secretaria, Raquel Naranjo Torres.
Bajo el título El papel de la