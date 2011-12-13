La Fundación FACUA publica un libro sobre el movimiento de los consumidores en América Latina
Presenta la realidad plural del movimiento de consumidores de esa zona así como las debilidades y fortalezas del mismo.
FACUA.org
Internacional-13/12/2011
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La Fundación FACUA ha publicado un libro sobre el movimiento de los consumidores en América Latina que pretende presentar la realidad plural del movimiento de consumidores en esa zona, así como las debilidades y fortalezas del mismo.
Bajo el título El movimi