Fundación FACUA

La Fundación FACUA publica un libro sobre el movimiento de los consumidores en América Latina

Presenta la realidad plural del movimiento de consumidores de esa zona así como las debilidades y fortalezas del mismo.

FACUA.org
Internacional-13/12/2011
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

La Fundación FACUA ha publicado un libro sobre el movimiento de los consumidores en América Latina que pretende presentar la realidad plural del movimiento de consumidores en esa zona, así como las debilidades y fortalezas del mismo.

Bajo el título El movimi

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos