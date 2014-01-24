La Fundación FACUA publica un libro sobre el programa de eliminación de salideros de agua en La Habana
Se trata del segundo volumen de la colección iniciada en 2011 con 'El movimiento de defensa de los consumidores en América Latina y el Caribe'.
FACUA.org
América-24/01/2014
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El libro puede descargarse en la web FundacionFACUA.org
La Fundación FACUA ha publicado el libro Una experiencia de cooperación solidaria: Programa de eliminación de salideros de agua en Ciudad de La Habana, sobre un proyecto de cooperación desarrollado entre los años 2004 al 2012 en Cuba (