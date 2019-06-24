La Fundación FACUA y la Fundación Ciudadana por un Consumo Responsable celebran su II Foro virtual
El próximo 26 de junio Alejandro Calvillo, director de El Poder del Consumidor de México, será el ponente de la charla 'La lucha por la Salud Alimentaria y contra la Interferencia de las Grandes Corporaciones'.
FACUA.org
Internacional-24/06/2019
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La Fundación FACUA, de España, y la Fundación Ciudadana por un Consumo Responsable, de Chile, con el apoyo de la Organización Latinoamericana de Consumidores (Oclac) celebran su II Foro Virtual bajo el título La lucha por la Salud Alimentaria y contra la Int