La gran mayoría de usuarios domésticos todavía no tiene ofertas de las grandes compañías eléctricas en el mercado libre
FACUA advierte que como era de prever, los pequeños descuentos que de momento sólo ofertan a determinados usuarios o con condiciones un par de eléctricas no compensan ni de lejos las subidas aplicadas por el Gobierno.
FACUA.org
España-10/07/2009
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
A diez días del cambio en la regulación del sector eléctrico, la gran mayoría de usuarios domésticos todavía no tienen ofertas de las grandes compañías en el mercado libre, según pone de manifiesto un estudio realizado por FACUA-Consu