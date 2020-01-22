La Guardia Civil alerta de una estafa que intenta robar la cuenta de Amazon
Los usuarios reciben un correo electrónico enviado supuestamente por la multinacional que advierte de que han accedido a su cuenta desde Polandia, un país que ni siquiera existe.
FACUA.org
España-22/01/2020
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La Guardia Civil ha alertado de una nueva estafa que intenta robar a los usuarios su cuenta de Amazon mediante el uso de phishing, el envío de un correo que suplanta la identidad de la compañía.
Los usuarios reciben un correo electrónico que simula ser