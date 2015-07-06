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La Guardia Civil desarticula una organización criminal que estafaba en internet mediante 'phishing'

En esta operación han sido detenidas doce personas por los presuntos delitos de estafa, blanqueo de capital y organización criminal.

FACUA.org
España-06/07/2015
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La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal, en el marco de la operación Trásfer que ha conseguido estafar a empresas e instituciones españolas, alemanas, austriacas, brasileñas, bosnias y suizas más de trescientos mil euros a

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