La Guardia Civil desarticula una organización criminal que estafaba en internet mediante 'phishing'
En esta operación han sido detenidas doce personas por los presuntos delitos de estafa, blanqueo de capital y organización criminal.
FACUA.org
España-06/07/2015
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La red ha conseguido estafar a empresas e instituciones españolas, alemanas, austriacas, brasileñas, bosnias y suizas más de trescientos mil euros. | Imagen: Guardia Civil.
La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal, en el marco de la operación Trásfer que ha conseguido estafar a empresas e instituciones españolas, alemanas, austriacas, brasileñas, bosnias y suizas más de trescientos mil euros a