La Guardia Civil desarticula una red de distribución ilegal de anabolizantes y otras sustancias prohibidas
Los envíos intervenidos llegaban a sus destinatarios españoles a través de organizaciones criminales responsables de importar desde Portugal, Asia y Europa del Este peligrosas sustancias consumidas tanto por deportistas profesionales como aficionados.
FACUA.org / Agencias
España-27/11/2014
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La Guardia Civil ha detenido a veintidós personas en el marco de la denominada «Operación Baner», llevada a cabo en diecinueve provincias españolas y en la que se ha desarticulado una red de distribución de sustancias medicamentosas, hormonales y anabolizantes, destina