La Guardia Civil desmantela uno de los mayores negocios de venta de 'adelgazantes' fraudulentos de España, denunciado por FACUA
Nutra Life International comercializaba medicamentos ilegales que, según los análisis realizados por FACUA, contienen altas concentraciones de hormonas tiroideas y sexuales.
FACUA.org
España-21/12/2007
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Uno de los responsables de Nutra Life, el británico Andrew Benson, en una imagen del programa Dossiers, de Canal Nou.
La Guardia Civil, en una operación coordinada por el Grupo de Medio Ambiente y Consumo de la UCO, ha desmantelado en Málaga uno de los mayores negocios de venta de adelgazantes fraudulentos de España, denunciado por FACUA-Consumidores en Acción desde hace varios