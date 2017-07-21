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La Guardia Civil interviene en un mercado medieval pulseras y amuletos elaborados con semillas venenosas

Su ingesta puede provocar alucinaciones y envenenamiento grave por su alta toxicidad y su comercialización está prohibida por este motivo.

FACUA.org / Agencias
Extremadura-21/07/2017
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La Guardia Civil ha intervenido recientemente en un mercado medieval celebrado en Extremadura una veintena de pulseras, amuletos y llaveros elaborados con semillas con una alta toxicidad.

Según informa la Guardia Civil en un comunicado, dentro de los dispositivos desarrollados con m

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