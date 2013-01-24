La Guardia Civil retira más de 200 productos caducados a la venta en una franquicia de Día en Matalascañas
Los inspectores de Salud determinaron el peligro extraordinario para el consumo humano de los productos, algunos dirigidos específicamente a niños.
FACUA.org
Huelva-24/01/2013
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Imágenes de productos incautados por la Guardia Civil.
FACUA-Consumidores en Acción informa que la Guardia Civil se ha incautado de más de 200 productos caducados a la venta en una franquicia de la cadena de supermercados Día en Matalascañas, en el término municipal de Almonte (Huelva). Se trata de un establecimient