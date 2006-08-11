La guerra de nuevos formatos de DVD será dañina para el consumidor, según una consultora británica
Las tiendas de productos electrónicos están frustradas ya que temen que esta nueva batalla también dure una década, como ya sucedió con las cintas de vídeo VHS y Betamax.
FACUA.org
Internacional-11/08/2006
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La empresa londinense de estudios de mercado Screen Digest no ve nada clara la guerra entre los nuevos formatos de DVD de alta definición, Blu-Ray y HD DVD. «El resultado neto de la guerra de formatos y la publicidad que ha generado será dañino para el apetito del consumid