La indemnización máxima por pérdida de equipaje está limitada a 1.100 euros
La sentencia desestima la reclamación de un viajero de Clickair al que la compañía le perdió la maleta en un vuelo entre Barcelona y Oporto.
FACUA.org
Europa-06/05/2010
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El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) ha dictaminado que la indemnización máxima que debe pagar una aerolínea por perdida de equipaje en la UE está limitada a 1.100 euros, cualquiera que sea el tipo de perjuicio y el modo de indemnización, tal