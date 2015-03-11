La industria del azúcar de EE UU manipuló los estudios científicos para que no se redujese su consumo
Un estudio de la Universidad de California publica el análisis de 319 documentos internos del sector entre 1959 y 1971 que demuestran que las empresas influyeron en el diseño de políticas públicas de prevención de las caries.
FACUA.org
Internacional-11/03/2015
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La Universidad de California ha demostrado a partir del análisis de 319 documentos internos de la industria del azúcar de entre 1959 y 1971 que este sector mani