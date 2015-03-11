Más noticias

La industria del azúcar de EE UU manipuló los estudios científicos para que no se redujese su consumo

Un estudio de la Universidad de California publica el análisis de 319 documentos internos del sector entre 1959 y 1971 que demuestran que las empresas influyeron en el diseño de políticas públicas de prevención de las caries.

FACUA.org
Internacional-11/03/2015
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

La Universidad de California ha demostrado a partir del análisis de 319 documentos internos de la industria del azúcar de entre 1959 y 1971 que este sector mani

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos