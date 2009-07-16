La industria láctea y los ganaderos pactan un método para fijar los precios de la leche en origen
El Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino ha anunciado que intensificará los controles de calidad y la lucha contra el fraude.
FACUA.org
España-16/07/2009
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Representantes de la industria láctea y del sector ganadero alcanzaron este miércoles un principio de acuerdo que contempla el establecimiento de un método aceptado por ambas partes para fijar los precios de la leche en origen, con vigencia hasta el final de este año.<