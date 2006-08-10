La intimidad de los usuarios de AOL, al descubierto
Durante unos diez días, la compañía estadounidense colgó en Internet unos 19 millones de búsquedas hechas por más de 650.000 suscriptores durante tres meses.
FACUA.org
América-10/08/2006
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Un error en una investigación científica sobre la conducta de los usuarios de Internet ha desatado el furor de más de 658.000 suscriptores de America Online, que han visto expuestas públicamente sus andanzas en la Red.
Los usuarios de uno de los mayores proveed