La Junta de Andalucía exigirá a Endesa la devolución de oficio a los usuarios afectados por los excesos de facturación
No se descarta la apertura de un expediente sancionador a la empresa.
FACUA.org
Andalucía-12/02/2009
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