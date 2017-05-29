La Junta de Andalucía mantiene el 902 de Salud Responde ignorando el acuerdo del Parlamento
FACUA Andalucía critica que la Junta está provocando el pago de elevadas tarifas a los andaluces que llaman a este teléfono para pedir cita médica o realizar consultas.
FACUA.org
Andalucía-29/05/2017
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FACUA Andalucía advierte de que la Consejería de Salud mantiene la línea 902 de Salud Responde, ignorando el acuerdo adoptado por unanimidad de todos los grupos del Parlamento hace más de año y medio. La Junta está provocando el pago de elevadas tarifas a