Más noticiasLa tarificación será la de una llamada nacional

La Junta de Extremadura sustituye las líneas 901 y 902 por prefijos geográficos

Publica una relación de números de teléfonos con prefijo 924 y 927, asociados a los números 901 y 902, para reducir la tarifa de la llamada a los servicios de información ciudadana de la administración.

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Extremadura-17/04/2017
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La Junta de Extremadura publica una relación de números de teléfonos con prefijo 924 y 927, asociados a los números 901 y 902, para reducir la tarifa de la llamada a los servicios de información ciudadana de la administración, según informa el gobi

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