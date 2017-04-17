La Junta de Extremadura sustituye las líneas 901 y 902 por prefijos geográficos
Publica una relación de números de teléfonos con prefijo 924 y 927, asociados a los números 901 y 902, para reducir la tarifa de la llamada a los servicios de información ciudadana de la administración.
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Extremadura-17/04/2017
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La Junta de Extremadura publica una relación de números de teléfonos con prefijo 924 y 927, asociados a los números 901 y 902, para reducir la tarifa de la llamada a los servicios de información ciudadana de la administración, según informa el gobi