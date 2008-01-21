La Junta prohíbe la captura de almejas japonesas en la zona del río Carreras por la presencia de bacterias
Tras los últimos análisis realizados por el Laboratorio de Control de Calidad de los Recursos Pesqueros.
FACUA.org
Huelva-21/01/2008
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La Delegación de Agricultura y Pesca de la Junta en Huelva prohibió hoy la captura y comercialización de almejas japonesas (Ruditapes philippinarum) en la zona de producción del río Carreras hasta su desembocadura y el área inundable de la zona marí