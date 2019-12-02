La justicia europea congela el envío de cartas que exigen 400 euros para evitar juicios por piratería
El TJUE decidirá sobre la legalidad de esta práctica, que afecta a varios miles de usuarios españoles.
FACUA.org
España-02/12/2019
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
La justicia europea entra en juego ante la avalancha de cartas que llegan sin previo aviso a los domicilios de ciudadanos de varios países de Europa exigiendo una cantidad de dinero a cambio de no llevarlos a juicio por piratería. Será el Tribunal de Justicia de la Unió