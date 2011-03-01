La justicia europea prohíbe tener en cuenta el criterio del sexo para el cálculo de primas de seguros
Los analistas creen que el dictamen abre la puerta a la subida de los seguros de coche para mujeres.
FACUA.org
Europa-01/03/2011
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El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) ha prohibido este martes que las aseguradoras tengan en cuenta el criterio del sexo para el cálculo de las primas de seguros por considerar que ello constituye una discriminación. La prohibición se aplicará a