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La Justicia francesa confirma la condena de los operadores de telefonía móvil por pactar precios

Orange, Bouygues y SFR fueron denunciados por la asociación de consumidores UFC-Que Choisir.

FACUA.org
Europa-29/06/2007
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Los tres operadores de telefonía móvil en Francia, Orange, Bouygues y SFR pactaron los precios de las comunicaciones, según sentenció hoy la cámara comercial de la Corte de Casación al confirmar una decisión judicial fechada en noviembre de 2005 de

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