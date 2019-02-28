La Justicia reduce a la mitad una sanción por exceso de velocidad al no aplicar el radar el margen de error
Un juzgado de Oviedo ha disminuido la cuantía de la multa de 300 a 100 euros por este motivo a un conductor que circulaba a 152 kilómetros por hora.
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España-28/02/2019
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El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Oviedo ha reducido de 300 a 100 euros una multa aplicada a un conductor que circulaba a 152 kilómetros por hora al no haber aplicado el radar el margen de error legalmente establecido.
La sentencia, remitida a los medios