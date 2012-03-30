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La Ley obliga a desvelar cuánto gana el presidente de Telefónica: 10,2 millones en 2011

Es el tercer ejecutivo mejor pagado de la bolsa española. La Ley de Economía Sostenible ha obligado a Telefónica a hacer público por primera vez el sueldo desglosado de los miembros de su consejo.

FACUA.org
España-30/03/2012
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El presidente de Telefónica-Movistar, César Alierta, obtuvo 10,2 millones de euros entre sueldo, bonus, acciones y aportación al plan de pensiones, lo que lo sitúa como el tercer ejecutivo mejor pagado de la bolsa española.

La Ley de Economía Soste

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