La llegada de las nuevas compañías trae tarifas hasta un 67% menos caras que las de Movistar, Vodafone y Orange
FACUA compara los cincuenta planes de precios para llamadas nacionales ofertados a particulares por nueve operadoras.
FACUA.org
España-10/01/2008
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