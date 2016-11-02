La luz ha subido un 24,6% en los últimos seis meses: 14,75 euros para el usuario medio
FACUA pide diálogo al Gobierno para rediseñar la fallida política energética, que sólo beneficia a las grandes eléctricas. Exige el cumplimiento de la normativa europea para proteger a los usuarios vulnerables.
FACUA.org
España-02/11/2016
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En seis meses, la evolución al alza ha sido del 24,6%: el recibo del usuario medio ha subido nada menos que 14,75 euros con respecto a abril, cuando estaba en 60,03 euros. Así lo pone de manifiesto el análisis de FACUA-Consumidores en Acción. En octubre, la factura s