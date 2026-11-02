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La luz se dispara aún más en octubre: el recibo del usuario medio alcanza los 112 euros, un 32% más que hace un año

FACUA reclama al Gobierno que adopte de una vez medidas para reducir los infladísimos márgenes de las eléctricas.

FACUA.org
España-02/11/2026
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La factura eléctrica del usuario medio con tarifa semirregulada (PVPC) ha cerrado octubre en 111,75 euros (impuestos indirectos incluidos), un 31,7% más que hace un año, cuando se situó en 84,83 euros. Así lo pone de manifiesto el análisis realizado por FACUA-Consumido

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