La luz sube de nuevo en junio: el recibo del usuario medio será un 9,1% más caro que hace doce meses
FACUA insiste en reclamar la bajada del IVA de la electricidad y la intervención del sector, para que sea el Ejecutivo el que fije periódicamente una tarifa asequible.
FACUA.org
España-30/06/2017
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El recibo de la luz ha subido de nuevo en junio. El incremento de este mes ha sido de un 1,2% para el usuario medio, lo que supone que el recibo será con las tarifas de los últimos treinta días un 9,1% más caro que hace doce meses, según el análisis de FA