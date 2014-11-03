La luz subió en octubre un 18,3% con respecto a enero, según un análisis de FACUA
La asociación reclama al Gobierno que anule el sistema tarifario impuesto en enero y asuma la sentencia del TJUE que advierte de que los usuarios deben ser informados de las subidas antes de su entrada en vigor.
FACUA.org
España-03/11/2014
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FACUA-Consumidores en Acción advierte de que la tarifa media de la luz en octubre representa en el recibo del usuario medio un incremento del 18,3% con respecto a la de enero, lo que supone 12,38 euros mensuales.
En lo que se refiere a la subida interanual, con el denominado Precio