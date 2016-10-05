Nuestras accionesEn la legislatura 2012-2015 el aumento supuso 500 euros de media

La luz subió en septiembre por quinto mes consecutivo: un 1,5%

Tras un comienzo de 2016 con sucesivas bajadas gracias al mayor peso que tuvieron las renovables. La mayor subida del año hasta la fecha se produjo en junio, un 9,6%.

FACUA.org
España-05/10/2016
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El recibo de la luz del usuario medio subió en septiembre por quinto mes consecutivo, según el análisis de FACUA-Consumidores en Acción. El incremento mensual, del 1,5%, sitúa la factura mensual media en 69,01 euros (impuestos indirectos incluidos), exactame

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