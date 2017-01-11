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La Masía retira su aceite de oliva 0,0 tras la denuncia de FACUA por etiquetado engañoso

El envase incluía como principal reclamo la ausencia total de grasa o calorías, algo imposible en este tipo de producto.

FACUA.org
España-11/01/2017
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La empresa Oleo Masía ha retirado su aceite de oliva La Masía 0,0, tras la denuncia de FACUA-Consumidores en Acción por incluir un etiquetado engañoso. El envase incluía como principal reclamo la ausencia de grasas o de calorías del producto, algo que no

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