Nuestras acciones

La Mesa Social del Agua de Andalucía alerta de una privatización encubierta del agua y del deterioro del control público en Emasesa

La plataforma ha solicitado al presidente de la empresa pública de aguas de Sevilla y alcalde de la ciudad, José Luis Sanz, una reunión para confrontar posiciones.

FACUA.org
Sevilla-23/12/2025

La Mesa Social del Agua de Andalucía (MSA), de la que forma parte FACUA Andalucía, alerta de la privatización encubierta del agua en Sevilla y del deterioro del control público de la empresa de aguas de la ciudad, Emasesa.

La plataforma señala que la reciente exclusión en el Observator

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos