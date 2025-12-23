La Mesa Social del Agua de Andalucía alerta de una privatización encubierta del agua y del deterioro del control público en Emasesa
La plataforma ha solicitado al presidente de la empresa pública de aguas de Sevilla y alcalde de la ciudad, José Luis Sanz, una reunión para confrontar posiciones.
FACUA.org
Sevilla-23/12/2025
La Mesa Social del Agua de Andalucía (MSA), de la que forma parte FACUA Andalucía, alerta de la privatización encubierta del agua en Sevilla y del deterioro del control público de la empresa de aguas de la ciudad, Emasesa.
La plataforma señala que la reciente exclusión en el Observator