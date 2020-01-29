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La Mesa Social del Agua de Andalucía presenta un decálogo para una transición hídrica justa

Colectivos andaluces instan a la Junta a incluir en el Pacto Andaluz por el Agua medidas que garanticen el derecho humano de este recurso y su gestión pública, así como que protejan ríos, humedales y acuíferos.

FACUA.org
Andalucía-29/01/2020
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La Mesa Social del Agua de Andalucía, de la que forma parte FACUA Andalucía, defiende que el Pacto Andaluz por el Agua, que ahora comienza a debatirse, debe incorporar una serie de principios que garanticen la protección de los ríos, humedales y acuíferos, as&ia

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