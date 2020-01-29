La Mesa Social del Agua de Andalucía presenta un decálogo para una transición hídrica justa
Colectivos andaluces instan a la Junta a incluir en el Pacto Andaluz por el Agua medidas que garanticen el derecho humano de este recurso y su gestión pública, así como que protejan ríos, humedales y acuíferos.
FACUA.org
Andalucía-29/01/2020
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De izquierda a derecha: Luis Babiano, de Aeopas; Rocío Algeciras, de FACUA Andalucía; Leandro del Moral, de la Fundación NCA; Noelia Márquez, de COAG; Paco Casero, de la Fundación Savia; y Antonio Amarillo, de Ecologistas en Acción.
La Mesa Social del Agua de Andalucía, de la que forma parte FACUA Andalucía, defiende que el Pacto Andaluz por el Agua, que ahora comienza a debatirse, debe incorporar una serie de principios que garanticen la protección de los ríos, humedales y acuíferos, as&ia