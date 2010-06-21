La moneda virtual de Facebook enciende la polémica entre los desarrolladores de aplicaciones
Critican las altas comisiones y la competencia creada a sus propios sistemas de pago.
FACUA.org
Internacional-21/06/2010
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Facebook anunció hace unas semanas que lanzaría su propia moneda virtual para realizar micropagos dentro de la propia red social y así poder comprar bienes virtuales ofrecidos en juegos y otras aplicaciones.
Sin embargo, con este movimiento, Facebook, ha levantado cr&