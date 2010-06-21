Más noticias

La moneda virtual de Facebook enciende la polémica entre los desarrolladores de aplicaciones

Critican las altas comisiones y la competencia creada a sus propios sistemas de pago.

FACUA.org
Internacional-21/06/2010
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

Facebook anunció hace unas semanas que lanzaría su propia moneda virtual para realizar micropagos dentro de la propia red social y así poder comprar bienes virtuales ofrecidos en juegos y otras aplicaciones.

Sin embargo, con este movimiento, Facebook, ha levantado cr&

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos