La movilización de los consumidores para la lucha contra los abusos, uno de los grandes retos de FACUA en su 2º Congreso
Tiene lugar en Sevilla este sábado. Paco Sánchez Legrán se presenta a la reelección como presidente de la organización.
FACUA.org
España-23/03/2012
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«Ahora, más que nunca, tenemos la responsabilidad de dar una respuesta a los abusos que comete un poder económico que dicta cada vez un mayor número de decisiones del poder político. Debemos convencer a cientos de miles de consumidores de que se unan a nosotros en la lucha contra los abusos.