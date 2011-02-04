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La nueva Ley del tabaco vasca deja claro que las sociedades gastronómicas deberán regirse por la norma estatal

Prevé la posibilidad de limitar el consumo de tabaco en campos de fútbol e instalaciones deportivas al aire libre.

FACUA.org
Euskadi-04/02/2011
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En su conjunto, la Ley antitabaco vasca es, finalmente, similar a la ley estatal. El texto, que ha sido aprobado este jueves en el Parlamento autonómico, no prevé una regulación específica sobre sociedades gastronómicas, de forma que en este campo no habrá

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