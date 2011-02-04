La nueva Ley del tabaco vasca deja claro que las sociedades gastronómicas deberán regirse por la norma estatal
Prevé la posibilidad de limitar el consumo de tabaco en campos de fútbol e instalaciones deportivas al aire libre.
FACUA.org
Euskadi-04/02/2011
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
En su conjunto, la Ley antitabaco vasca es, finalmente, similar a la ley estatal. El texto, que ha sido aprobado este jueves en el Parlamento autonómico, no prevé una regulación específica sobre sociedades gastronómicas, de forma que en este campo no habrá