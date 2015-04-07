La Oficina de Seguridad del Internauta alerta de la app fraudulenta para realizar llamadas por el Whatsapp
La aplicación engaña a los consumidores a quienes suscribe a un servicio de tarificación especial que le puede suponer un coste mensual de alrededor de 40 euros.
FACUA.org
España-07/04/2015
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La Oficina de Seguridad del Internauta (OSI), servicio del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, alerta sobre la aplicación Activar llamadas Whatsapp, disponible en Google Play, que con el pretexto de activar el servicio de llamadas de Whatsapp engaña a los consumidores