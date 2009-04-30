La OMS decreta el nivel 5 de alerta por nueva gripe ya que la pandemia es "inminente"
"El lado positivo es que el mundo está mejor preparado para una pandemia que en cualquier otro momento de la historia", dice la directora general de la OMS.
FACUA.org
Internacional-30/04/2009
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La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha declarado el nivel 5 de alerta de pandemia por el virus de la nueva gripe, según ha anunciado la directora general de este organismo, Margaret Chan. El nivel 5 de alerta indica que la pandemia es «inminente», constató