La OMS, sobre la posible paralización de Madrid Central: "Todo lo que proteja la salud no se puede tocar"
La organización espera que en todas las ciudades los planes que se pongan en marcha sean irreversibles y cada vez sean más potentes para cuidar la salud de los ciudadanos.
Europa Press
Madrid-26/06/2019
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Imagen: Eduardo Parra/Europa Press.
La directora del departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de la Organización Mundial de la Salud (OMS), María Neira, ha defendido los beneficios para las ciudades de medidas como Madrid Central, y ha reivindicado que «todo lo que proteja la salud no