La ONU declara el acceso a Internet como un derecho humano
Exhorta a los gobiernos a facilitar su acceso al considerarlo una herramienta que favorece el crecimiento y el progreso de la sociedad en su conjunto.
FACUA.org
Internacional-10/06/2011
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El uso de Internet se está convirtiendo en una herramienta imprescindible para la libertad de expresión. Más que una posibilidad de comunicación se está convirtiendo en una necesidad debido al periodo de globalización que hoy se vive. Por ello, la Asam