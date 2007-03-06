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La organización de FACUA en La Rioja celebra conferencias con asociaciones de la tercera edad y mujeres

En los municipios de Arnedo, Murillo del Río, Rodezno y San Vicente de Somosierra.

FACUA.org
La Rioja-06/03/2007
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Arcco-FACUA Rioja celebró durante el mes de febrero varias conferencias sobre temas sanitarios, en diversas poblaciones, que contaron con las ponencias de médicos y psicólogos.

Los eventos se realizaron con la colaboración de las asociaciones de la tercera edad

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