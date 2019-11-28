La PDLI, FACUA, Internautas y AUI promoverán la nulidad por el Constitucional del 'Decretazo Digital'
Consideran que no se dan circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad que lo justifiquen y piden que esta materia sea regulada como un Proyecto de Ley durante la próxima legislatura.
FACUA.org
España-28/11/2019
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Imagen: Europa Press.
La Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI) junto con FACUA-Consumidores en Acción, la Asociación de Internautas y la Asociación de Usuarios de Internet (AUI), y las organizaciones y expertos que se quieran sumar, van a promover la nulidad del Real De