La Plataforma Aparcamientos Reina Sofía lleva al Parlamento la gratuidad de todos los párkings de hospitales andaluces
El colectivo ha pedido a los grupos parlamentarios que apoyen la Proposición No de Ley relativa a la gratuidad general en el uso de los aparcamientos de hospitales y centros sanitarios públicos de Andalucía.
FACUA.org
Córdoba-13/09/2018
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La Plataforma Ciudadana Aparcamientos Reína Sofía, a la que pertenece FACUA Córdoba, ha iniciado este jueves la primera de sus reivindicaciones anunciadas para septiembre con la presentación de una Proposici�ón No de Ley (PNL) en el Parlamento de Andalucía