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La Plataforma Aparcamientos Reina Sofía lleva al Parlamento la gratuidad de todos los párkings de hospitales andaluces

El colectivo ha pedido a los grupos parlamentarios que apoyen la Proposición No de Ley relativa a la gratuidad general en el uso de los aparcamientos de hospitales y centros sanitarios públicos de Andalucía.

FACUA.org
Córdoba-13/09/2018
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La Plataforma Ciudadana Aparcamientos Reína Sofía, a la que pertenece FACUA Córdoba, ha iniciado este jueves la primera de sus reivindicaciones anunciadas para septiembre con la presentación de una Proposición No de Ley (PNL) en el Parlamento de Andalucía

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