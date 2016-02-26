La Plataforma Sevilla No al TTIP llama a la movilización ciudadana contra el TTIP, TISA y CETA
Las organizaciones denuncian que tienen como objetivo abaratar el comercio entre las empresas transnacionales que conforman estos estados.
FACUA.org
Sevilla-26/02/2016
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La Plataforma Sevilla No al TTIP, de la que forma parte FACUA Sevilla, han convocado un acto reivindicativo contra el Tratado Comercial entre Estados Unidos y la Unión Europea, conocido mundialmente como TTIP; el tratado entre Canadá y la UE (CETA) y el TISA entr