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La Plataforma Sevilla No al TTIP llama a la movilización ciudadana contra el TTIP, TISA y CETA

Las organizaciones denuncian que tienen como objetivo abaratar el comercio entre las empresas transnacionales que conforman estos estados.

FACUA.org
Sevilla-26/02/2016
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La Plataforma Sevilla No al TTIP, de la que forma parte FACUA Sevilla, han convocado un acto reivindicativo contra el Tratado Comercial entre Estados Unidos y la Unión Europea, conocido mundialmente como TTIP; el tratado entre Canadá y la UE (CETA) y el TISA entr

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