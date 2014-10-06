La Policía desmantela un chiringuito financiero que estafó 8 millones de euros a más de mil pesonas
Hacía creer que poseía la autorización de la CNMV y cobraba a sus víctimas una elevada comisión que no se llegaba a compensar con las ganancias obtenidas, en caso de que las hubiera.
Europa Press
Madrid-06/10/2014
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La Policía Nacional ha detenido a diecisiete personas y desmantelado un chiringuito financiero que estafó cerca de 8 millones de euros a más de mil personas, ha informado la Jefatura Superior de Policía de Madrid a través de un comunicado.
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