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La Policía desmantela una organización dedicada a la distribución de joyas falsificadas

Eran introducidas en España principalmente desde Tailandia y se distribuían en joyerías y páginas 'web'.

FACUA.org
España-16/10/2008
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Agentes de la Policía Nacional han desarticulado un grupo organizado dedicado a la importación, producción y distribución de joyas falsas de prestigiosas marcas en todo en territorio nacional, en una operación en la que han sido detenidas veintidós person

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