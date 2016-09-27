La Policía detiene a un matrimonio por distribuir productos nutricionales adulterados con anabolizantes
Adquirían los principios activos de forma ilegal en Inglaterra y los incorporaban a los suplementos alimenticios, que posteriormente envasaban y etiquetaban de forma ilegal en Mallorca bajo su propia marca.
FACUA.org
Baleares-27/09/2016
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
En la operación también ha sido intervenido material listo para preparar unas 360.000 dosis. | Imagen: Policía Nacional.
Agentes de la Policía Nacional, en colaboración con la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps), han detenido a un matrimonio de nacionalidad alemana que, presuntamente, distribuía a deportistas productos nutricionales adulterados con sustancias