Más noticiasSe anunciaban en Internet y en cartelería colocada el centro

La Policía interviene en tres casos de alquiler ilegal de balcones en Sevilla para la Semana Santa

Los precios oscilaban entre 1.500 y 3.000 euros la semana completa. La actuación policial trata de garantizar el derecho de los consumidores y evitar fraudes tanto a éstos como a la Hacienda pública.

Europa Press
Sevilla-06/04/2017
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Agentes de la Policía Local de Sevilla han intervenido ante tres casos de hospedajes y alquileres de balcones irregulares preparados para la Semana Santa, y que se anunciaban por Internet y cartelería en el casco histórico.

Se trata de una actuación policial lle

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