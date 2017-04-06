La Policía interviene en tres casos de alquiler ilegal de balcones en Sevilla para la Semana Santa
Los precios oscilaban entre 1.500 y 3.000 euros la semana completa. La actuación policial trata de garantizar el derecho de los consumidores y evitar fraudes tanto a éstos como a la Hacienda pública.
Europa Press
Sevilla-06/04/2017
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Balcones en una calle de Sevilla por la que pasa una cofradía. | Imagen: flickr.com/pablobm (CC BY 2.0)
Agentes de la Policía Local de Sevilla han intervenido ante tres casos de hospedajes y alquileres de balcones irregulares preparados para la Semana Santa, y que se anunciaban por Internet y cartelería en el casco histórico.
Se trata de una actuación policial lle