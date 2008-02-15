La política liberalizadora de Madrid no ayuda a la bajada de los precios, según la Confederación Española de Comercio
Señala que la liberalización perjudica al pequeño y mediano comercio.
FACUA.org
Madrid-15/02/2008
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La Confederación Española de Comercio (CEC) aseguró hoy que la política de liberalización comercial en favor de las grandes superficies que lleva a cabo la Comunidad de Madrid no ha contribuido a la bajada de los precios. Madrid es, junto con la Comunidad Valenc